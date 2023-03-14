Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, троє цивільних поранені, пошкоджено шість багатоповерхівок - голова ОВА

Російські окупанти у вівторок уранці завдали ракетного удару по центру Краматорська, унаслідок чого троє цивільних дістали поранення, також було пошкоджено шість багатоповерхових будинків, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше троє поранені внаслідок ранкового ракетного обстрілу Краматорська. Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок", - написав Кириленко в телеграмі.

Він зазначив, що на місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники.