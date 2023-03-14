РФ продовжує використовувати вплив Лукашенка для поглиблення співпраці з Іраном - ISW

Візит президента Білорусі Олександра Лукашенка 13 березня до Тегерану, під час якого було укладено низку угод про розширення двосторонньої співпраці, є частиною заходів РФ із підтримки Ірану в умовах санкційного тиску, зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 13 березня.

"Лукашенко часто виступав у ролі васала Кремля під час нещодавніх поїздок до зарубіжних країн, і його візит до Тегерану, імовірно, є компонентом ширших зусиль Кремля щодо забезпечення постійної підтримки Ірану перед обличчям міжнародних санкцій... Військові, політичні та економічні угоди між Тегераном і Москвою продовжують залишатися взаємовигідними для обох сторін. Кремль, імовірно, продовжить використовувати вплив Лукашенка для поглиблення співпраці з Тегераном", - зазначають аналітики.