Події

09:55 14.03.2023

РФ продовжує використовувати вплив Лукашенка для поглиблення співпраці з Іраном - ISW

1 хв читати
РФ продовжує використовувати вплив Лукашенка для поглиблення співпраці з Іраном - ISW

Візит президента Білорусі Олександра Лукашенка 13 березня до Тегерану, під час якого було укладено низку угод про розширення двосторонньої співпраці, є частиною заходів РФ із підтримки Ірану в умовах санкційного тиску, зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 13 березня.

"Лукашенко часто виступав у ролі васала Кремля під час нещодавніх поїздок до зарубіжних країн, і його візит до Тегерану, імовірно, є компонентом ширших зусиль Кремля щодо забезпечення постійної підтримки Ірану перед обличчям міжнародних санкцій... Військові, політичні та економічні угоди між Тегераном і Москвою продовжують залишатися взаємовигідними для обох сторін. Кремль, імовірно, продовжить використовувати вплив Лукашенка для поглиблення співпраці з Тегераном", - зазначають аналітики.

 

Теги: #війна #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:00 14.03.2023
Російський законопроєкт про підвищення призовного віку свідчить про відсутність планів Кремля проводити повну мобілізацію в майбутньому - ISW

Російський законопроєкт про підвищення призовного віку свідчить про відсутність планів Кремля проводити повну мобілізацію в майбутньому - ISW

09:43 14.03.2023
Окупанти домоглися незначних успіхів на північний схід від Куп'янська та на схід від Сіверська - ISW

Окупанти домоглися незначних успіхів на північний схід від Куп'янська та на схід від Сіверська - ISW

22:05 13.03.2023
Бої на сході жорсткі та болісні - Зеленський

Бої на сході жорсткі та болісні - Зеленський

10:42 13.03.2023
Російське військове керівництво намагається помститися Пригожину за конфлікт, виснажуючи сили "Вагнера" в Бахмуті, - ISW

Російське військове керівництво намагається помститися Пригожину за конфлікт, виснажуючи сили "Вагнера" в Бахмуті, - ISW

08:47 12.03.2023
Втрати РФ за добу становили 1090 о/с противника, вісім танків і чотири артсистеми

Втрати РФ за добу становили 1090 о/с противника, вісім танків і чотири артсистеми

08:21 12.03.2023
Кремль втратив контроль над російським інформпростором, вважають у ISW

Кремль втратив контроль над російським інформпростором, вважають у ISW

11:50 11.03.2023
Окупанти впритул підійшли до промкомплексу АЗОМ на околиці Бахмута - ISW

Окупанти впритул підійшли до промкомплексу АЗОМ на околиці Бахмута - ISW

20:57 10.03.2023
Перемогти Росію на полі бою в Україні означає не воювати більше ніде в Європі та вздовж російських кордонів - Зеленський учасникам American Enterprise Institute World Forum

Перемогти Росію на полі бою в Україні означає не воювати більше ніде в Європі та вздовж російських кордонів - Зеленський учасникам American Enterprise Institute World Forum

19:07 10.03.2023
Перспективи переговорів між Україною та РФ малоймовірні через бажання росіян продовжувати війну, вважають у МЗС Франції

Перспективи переговорів між Україною та РФ малоймовірні через бажання росіян продовжувати війну, вважають у МЗС Франції

17:28 10.03.2023
Радник міністра оборони: Наше спільне з партнерами завдання - зробити так, щоб війна закінчилася на території України у 2023 році

Радник міністра оборони: Наше спільне з партнерами завдання - зробити так, щоб війна закінчилася на території України у 2023 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у День добровольця: Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном

За добу ЗС України знищили близько 740 окупантів, 10 танків

Бої на сході жорсткі та болісні - Зеленський

Зеленський погодив із урядом порядок роботи на найближчі тижні

Закордонні паспорти громадян України у зв'язку зі зміною правил транслітерації анулювати не будуть

ОСТАННЄ

Зеленський у День добровольця: Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном

На Харківщині внаслідок обстрілу поранено двох мирних жителів, пошкоджено будівлю ДСНС і знищено два автомобілі рятувальників - Синєгубов

За добу окупанти вбили три людини в Донецькій області, 14 - поранили

За добу ЗС України знищили близько 740 окупантів, 10 танків

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8231 цивільного, 13734 поранено - ООН

Нардепи пропонують створити в Україні інститут громадянських партнерств

У понеділок ворог обстріляв шість громад, зафіксовано 94 прильоти

В Італії виступили проти ідеї про європейську заборону на продаж машин із двигунами внутрішнього згоряння

У французькому уряді запевняють, що здатні швидко і безпечно побудувати нові атомні реактори

Австралія придбає у США до п'яти атомних підводних човнів у рамках AUKUS

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА