У понеділок ворог обстріляв шість громад, зафіксовано 94 прильоти

Протягом понеділка ворог здійснив обстріл Білопільської, Шалигинської, Краснопільської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Середино-Будської громад, повідомляє Сумська ОВА.

"Було зафіксовано 94 "прильоти" - з мінометів, артилерії (РСЗВ і САУ), 2 ракетні прильоти, а також скидання 4 вибухових пристроїв із БПЛА (типу ВОГ)", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

По селищу Зноб-Новгородської громади окупанти завдали ракетного удару (1 приліт). У результаті 1 людина загинула, 4 поранені. Також ворог здійснив артилерійські обстріли - 8 прильотів із САУ, а потім ще 6 - з артилерії.

Околицю села Бачівськ в Есманській громаді противник обстріляв із мінометів - 7 прильотів. У результаті пошкоджено житловий будинок і нежитлові будівлі.

По місту Середина-Буда був артилерійський обстріл - 4 прильоти, внаслідок чого пошкоджено 4 приватні житлові будинки та гараж. Також по території Середино-Будської громади був мінометний (3 прильоти) та артобстріл (5 прильотів).

Шалигинську громаду окупанти обстріляли з артилерії. Зранку зафіксовано 14 прильотів. Після 16.00 до був ще один артилерійський обстріл (САУ - 25 прильотів), у результаті пошкоджено житловий будинок.

Білопільську громаду ворог обстріляв із гранатометів - 66 пострілів). Також територією громади було зафіксовано 6 прильотів із мінометів та 6 із артилерії.

Ворог здійснив ракетний обстріл Краснопільської громади - 1 протитанкова керована ракета та скидання 4 вибухових пристроїв з БПЛА (типу ВОГ). Також був артобстріл громади - 8 прильотів із РСЗВ.