У Посаді-Покровському Херсонської області на міні підірвався місцевий житель і четверо рятувальників

Житель села Посад-Покровського Херсонського району загинув, підірвавшись на міні, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації в понеділок.

Того самого дня на російській вибухівці в цьому самому селі підірвалися четверо вибухотехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Спеціалісти-вибухотехніки прибули на Херсонщину з Миколаївщини, щоб допомогти колегам. Під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас. Цього ж дня на протитанковій міні підірвався у полі місцевий мешканець - він знаходився у автомобілі. Чоловік загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Травмованих рятувальників госпіталізували. Медики повідомляють, що всі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

Посад-Покровське розташоване на межі Херсонської та Миколаївської областей приблизно за 30 км від Херсону.