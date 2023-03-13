Події

20:06 13.03.2023

У МЗС запустили відкритий пошук послів України, вакантні посади у 21 країні

2 хв читати
У МЗС запустили відкритий пошук послів України, вакантні посади у 21 країні

У МЗС запустили відкритий пошук послів України через "кадровий голод", на сьогодні вакантні посади послів у 21 країні, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я переконаний, що в Україні є сильні та фахові люди. Проблема лише в тому, що або а) ми їх ще не знайшли, або б) вони самі ще не дізналися про можливість взятися за надскладну, але надзвичайно необхідну, роботу Посла України. Тому ми йдемо на безпрецедентний крок - створюємо відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду Посла", - написав міністр у понеділок.

Відповідну сторінку вже створено на сайті МЗС у розділі "Вакансії".

За словами Кулеби, відкритий пошук серед внутрішніх і зовнішніх кандидатів дасть змогу уникнути неприйнятних ситуацій, коли вакансія посла в певній країні залишається незаповненою протягом кількох років.

Він зауважив, що проблема "кадрового голоду" нині добре знайома не лише державним інституціям, а й приватному сектору.

"Особливо складно з пошуком кандидатів на посади Послів. Шукаю їх в дипломатичній системі. Шукаю в бізнес-середовищі. Шукаю серед науковців. Але зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без Послів", - наголосив Кулеба.

За словами очільника МЗС, відкритий пошук послів - це можливість для системи розширити горизонти і можливість для "достойних кандидатів спробувати себе там, куди раніше можна було потрапити лише через закриті інституційні механізми".

"Я вперше в історії української дипломатії відкриваю двері, щоб кожен мав рівні можливості спробувати стати сильним менеджером, які зараз так потрібні нашій країні у світі. Також зазначу, що особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси", - наголосив міністр.

Крім того, за умови рівних професійних показників, перевага надаватиметься жінкам.

"Просто тому, що дипломатія була багато десятиліть несправедлива щодо кар'єрного зростання жінок", - додав він.

Як повідомив міністр, наразі в розділі вакансій значиться 21 країна Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії.

 

 

 

Теги: #мзс #посли #новація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 13.03.2023
Глава МЗС вніс на розгляд президента кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії

Глава МЗС вніс на розгляд президента кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії

20:30 08.03.2023
У Вікіпедії втретє відбудеться "Місяць культурної дипломатії України"

У Вікіпедії втретє відбудеться "Місяць культурної дипломатії України"

14:57 08.03.2023
МЗС України поділяє позицію ЄС щодо невідповідності європейським цінностям грузинського проєкту закону про "іноземних агентів" і висловлює солідарність із народом Грузії

МЗС України поділяє позицію ЄС щодо невідповідності європейським цінностям грузинського проєкту закону про "іноземних агентів" і висловлює солідарність із народом Грузії

16:56 07.03.2023
МЗС України категорично спростовує інсинуації Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі"

МЗС України категорично спростовує інсинуації Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі"

12:55 03.03.2023
Кабмін схвалив проєкт угоди про створення Офісу МКС в Україні

Кабмін схвалив проєкт угоди про створення Офісу МКС в Україні

11:56 03.03.2023
Блінкен поінформував главу МЗС України про дискусії на G20

Блінкен поінформував главу МЗС України про дискусії на G20

19:11 02.03.2023
Порошенко закликав Раду дослухатися до заяви послів G7 про необхідність відновити електронне декларування

Порошенко закликав Раду дослухатися до заяви послів G7 про необхідність відновити електронне декларування

13:39 01.03.2023
МЗС України про заяву РФ щодо підготовки Києвом "провокації з радіоактивними речовинами": Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі

МЗС України про заяву РФ щодо підготовки Києвом "провокації з радіоактивними речовинами": Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі

11:01 01.03.2023
Кулеба: Україна перемогла зимовий терор Путіна, Росії одна порада - задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами

Кулеба: Україна перемогла зимовий терор Путіна, Росії одна порада - задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами

20:08 28.02.2023
З'ясовуються обставини незаконного відвідування журналістом NBC території Криму

З'ясовуються обставини незаконного відвідування журналістом NBC території Криму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В ООН заявляють, що роблять усе можливе для виконання всіх аспектів стамбульської "зернової ініціативи"

Окупанти не полишають спроб захопити Бахмут, атаки в сусідніх населених пунктах відбито - Генштаб ЗСУ

Ченці Свято-Успенського монастиря УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври

Командувачем ОК "Північ" призначено бригадного генерала Дмитра Красильникова - Міноборони

У Херсонській області до 17 березня впроваджено новий режим комендантської години - з 17:00 до 6:30 ранку

ОСТАННЄ

Україна розраховує на підтримку ООН і Туреччиною продовження "зернової ініціативи" на 120 днів замість запропонованих РФ 60-ти

Госпсуд Києва відклав на 20 березня розгляд позову ФГВФО до власника банку "Фінанси та Кредит" Жеваго про відшкодування 46 млрд грн

У Посаді-Покровському Херсонської області на міні підірвався місцевий житель і четверо рятувальників

Rada intends to immediately consider govt bill to increase state budget spending by UAH 537 bln - MP

Кваліфікаційна комісія з дипломування моряків запрацювала в Одесі

Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, без жертв

Раді пропонують збільшити суми штрафів за порушення прав споживачів

В ООН заявляють, що роблять усе можливе для виконання всіх аспектів стамбульської "зернової ініціативи"

Оборонний бюджет США наступного року буде орієнтований на протидію КНР і на усунення гострої загрози, що походить від Росії

Льотчика, який бомбив Харків, звільнено від відбування покарання для подальшого обміну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА