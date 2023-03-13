СБУ викрила 14 педагогів-колаборантів, які допомагають ворогу запроваджувати російські "стандарти освіти" в українських школах у Маріуполі та Генічеську

Служба безпеки України системно викриває колаборантів, які допомагають окупантам запроваджувати російські "стандарти освіти" на тимчасово захоплених півдні та сході України.

Як повідомляє пресслужба СБУ, в результаті слідчо-оперативних дій 14 освітянам повідомлено про підозру в добровільній співпраці з ворогом.

Серед них - керівники створених російськими загарбниками "відділів освіти", а також декани факультетів і директори захоплених українських шкіл та "вишів".

Так, на тимчасово окупованій частині Херсонщини викрито очільницю "Новокаховської школи №1", яка за дорученням гауляйтера Сальдо вивезла до Генічеська все майно навчальних закладів.

А в Маріуполі встановлено особу керівниці місцевого "відділу освіти" терористичної організації "ДНР". Перебуваючи на "посаді", вона вимагає від директорів навчальних закладів організовувати освітній процес за російськими підручниками.

Крім того, ідентифіковано колишню депутатку районної ради та директорку місцевої школи, яка "здає" окупантам адреси помешкань родин учасників руху опору.

Співробітники СБУ також викрили "декана педагогічного факультету Маріупольського державного університету ДНР". Разом з іншими педагогами вона організувала знищення українських підручників у цьому закладі.

"Цим та іншим фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України. Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Херсонської, Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури", - підсумували у спецслужбі.