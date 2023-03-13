Події

17:47 13.03.2023

В Авдіївці та Костянтинівці щонайменше семеро поранених від обстрілу з боку РФ - голова обладміністрації

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В Авдіївці та Костянтинівці щонайменше семеро поранених від обстрілу з боку РФ - голова обладміністрації

Одна людина загинула, щонайменше двоє поранені внаслідок ракетного обстрілу міста Авдіївки Донецької області російськими окупантами, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Ворог випустив по місту дві ракети - одна з них влучила у будівлю школи, де знаходився гуманітарний пункт", - написав Кириленко в телеграмі у понеділок.

Іще п'ятеро цивільних поранені в м. Костянтинівці Донецької області. "Її рашисти обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган", - повідомив Кириленко.

Раніше про загибель жительки Авдіївки внаслідок обстрілу окупантами школи повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Про поранених не повідомляли.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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