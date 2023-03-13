Події

16:34 13.03.2023

У звільненому Куп'янську-Вузловому затримано російського військового, який переховувався в залишених будівлях, - поліція

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Наряд батальйону поліції особливого призначення затримав під час патрулювання смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області 42-річного чоловіка, який виявився російським військовим.

"При перевірці з’ясувалось, що він є військовослужбовцем 27-ї мотострілецької бригади РФ. Затриманий розказав, що після того як Збройні сили України звільнили Куп’янщину, він переховувався у покинутих будівлях на території району", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Правоохоронці доставили затриманого до Куп'янського відділу поліції для з'ясування всіх обставин перебування російського військовослужбовця на території України.

Куп'янськ-Вузловий був окупований російськими військами 24 лютого і звільнений Силами оборони України 26-27 вересня 2022 року.

Теги: #поліція #харківська_область #росіянин

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