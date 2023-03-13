Командувачем ОК "Північ" призначено бригадного генерала Дмитра Красильникова - Міноборони

Генерал-майора Віктора Ніколюка призначено командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ, командувачем ОК "Північ" став бригадний генерал Дмитро Красильников, повідомляє Міністерство оборони України.

"Передав бойовий прапор ОК "Північ" і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов‘язків командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ. Висловлюю слова подяки всім офіцерам, сержантам, солдатам, із ким захищав Чернігівщину та Бахмут", - наводить слова Ніколюка пресслужба Міноборони в телеграм-каналі.