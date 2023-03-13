Освітній омбудсмен закликає МОН припинити співпрацю з Parimatch Foundation

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликає Міністерство освіти і науки припинити співпрацю з міжнародним благодійним фондом Parimatch Foundation.

"Після накладення санкцій на компанію Parimatch, що включає заборону її діяльності на території України, така співпраця є безсумнівно неприйнятною. Тому я звернувся до МОН з листом, де прошу негайно відкликати підпис Міністерства освіти і науки під цим Меморандумом та оприлюднити заяву про припинення співпраці Міністерства освіти і науки України з підсанкційною букмекерською компанією Parimatch та афілійованими з нею структурами", - йдеться в заяві Горбачова.

Також оприлюднено лист освітнього омбудсмена, який направлено міністру освіти і науки Сергію Шкарлету.

Крім того, інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" звернулося до Міносвіти із запитом, у якому попросило надати інформацію, чи діє на сьогодні меморандум про співпрацю міністерства з фондом Parimatch Foundation, та чи має намір відомство розривати таку співпрацю, але в Міносвіти відмовилися надавати таку інформацію.

Як повідомлялося, 16 серпня 2022 року Міністерство освіти і науки підписало меморандум про співпрацю з міжнародним благодійним фондом Parimatch Foundation.

Президент України Володимир Зеленський указом від 10 березня ввів у дію ухвалене того самого дня рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про впровадження санкцій стосовно 120 фізичних і 287 юридичних осіб. Серед них українські ТОВ "Паріматч", Фінансова компанія "Лео", "ПокерматчUA", "Твоя беттінгова компанія" і "Плей Фан Інвестмент".

Із холдингу "Паріматч" нові санкції торкнулися також Parimatch United Investments Limited (Велика Британія), Fullgear Investments Ltd, Auspicia Limited (обидві - Кіпр), Suncast Furure N.V. (Кюрасао, Нідерланди), а також Parimatch Foundation Limited (Кіпр), а також цілої групи фізичних осіб за кордоном.

12 березня ТОВ "Паріматч" офіційно припинило діяльність в Україні.