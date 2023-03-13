Ситуація навколо Бахмута залишається складною - Сирський

Ситуація навколо Бахмута залишається складною, заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Штурмові загони "Вагнера" наступають із декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста", - наводить слова Сирського телеграм-канал Міноборони України.

"Під час жорстких боїв наші оборонці завдають відчутних втрат ворогу. Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто", - сказав командувач Сухопутних військ.