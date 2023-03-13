Вкладники Silicon Valley Bank отримають доступ до своїх коштів із 13 березня

Клієнти збанкрутілого Silicon Valley Bank (SVB) зможуть отримати доступ до всіх своїх коштів, починаючи з понеділка, заявили федеральні агентства США в неділю.

"Вкладники матимуть доступ до всіх своїх грошей, починаючи з понеділка, 13 березня. Платник податків не зазнає жодних збитків, пов'язаних із ліквідацією Silicon Valley Bank", - ідеться в спільній заяві американських Мінфіну, Федеральної резервної системи та Федеральної корпорації зі страхування вкладів (FDIC).

Агентства також підтвердили, що банківська система США загалом "залишається стійкою і стоїть на міцному фундаменті, значною мірою завдяки реформам, що були проведені після фінансової кризи і забезпечили найкращі гарантії для банківської сфери".

Згідно з численними повідомленнями, регулюючі органи також виставляють на аукціон SVB у рамках зусиль зі стримування наслідків історичного краху банку минулого тижня.

Федеральні регулятори закрили SVB в п'ятницю, що стало найбільшим банківським крахом від фінансової кризи 2008 року.