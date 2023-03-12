Загроза нападу окупантів із території Білорусі - низька, українські прикордонники та ЗСУ контролюють ситуацію

Загроза нападу російських окупантів із території Білорусі залишається низькою, українські прикордонники та Збройні сили України контролюють ситуацію на кордоні з республікою, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Загроза з північного напрямку - низька", - сказав Наєв у відеозверненні, оприлюдненому пресслужбою Командування ОС ЗСУ в неділю.

Водночас він уточнив, що наразі на території Білорусі справді перебувають російські війська. "Однак українські прикордонники та військовослужбовці ЗС України контролюють ситуацію і стежать за переміщенням ворога", - підсумував він.