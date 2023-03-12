Події

10:47 12.03.2023

У Києві три дні усували наслідки ракетної атаки - КМВА

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У Києві три дні усували наслідки ракетної атаки - КМВА

У Києві протягом трьох днів усували наслідки ракетної атаки, повідомили в Київській державній військовій адміністрації.

"Уранці 9 березня ворог влучив аеробалістичною ракетою типу "Кинджал" в об'єкт інфраструктури Києва. Ліквідація наслідків тривала більше трьох діб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що частково були задіяні екстрені відключення електроенергії. Майже добу без тепла було 40% жителів столиці.

"У Києві повністю відновлено теплопостачання. Електро- та водопостачання подається в усі райони. Інфраструктура міста працює в штатному режимі", - цитує пресслужба слова начальника КМВА Сергія Попка.

 

Теги: #кмда #тепло #київ #енергетика

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