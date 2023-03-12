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07:18 12.03.2023

Розпочато досудове розслідування щодо обстрілу окупантами інфраструктури Запоріжжя

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Розпочато досудове розслідування щодо обстрілу окупантами інфраструктури Запоріжжя

Запорізька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом чергових обстрілів російськими військами в суботу інфраструктури Запоріжжя, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, 11 березня 2023 року близько 15:20 військовослужбовці збройних сил РФ знову здійснили цільове ураження інфраструктури Запоріжжя. Через обстріли було зруйновано територію та приміщення одного з промислових об'єктів, пошкоджено газопровід.

Зазначається, що попередньо, агресор застосував дві ракети ЗРК С-300.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Теги: #запоріжжя #розслідування #інфраструктура #обстріл

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