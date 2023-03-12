Окупанти обстріляли дві громади Сумської області

Російські війська в суботу обстріляли дві громади Сумської області, повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій 2 громад області: Білопільської та Великописарівської. Було зафіксовано 11 прильотів та 7 кулеметних "черг". Без втрат і руйнувань", - ідеться в повідомленні.

По Білопільській громаді росіяни здійснили гранатометний обстріл - 6 прильотів. Також били з мінометів - 5 прильотів. А у Великописарівській був кулеметний обстріл (7 "черг").