Події

05:37 12.03.2023

Українські прикордонники ліквідували групу "вагнерівців" у промзоні Бахмута

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Група наземної розвідки прикордонників пішла у наступ та ліквідувала бойовиків ПВК "Вагнер" у промисловій зоні Бахмута (Донецька обл.), повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Для знищення вогнища окупантів прикордонники завдали контрудару. Так, наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикриває підхід до спорудження. У прорив пішла група наземної розвідки охоронців кордонів і ліквідувала вагнерівців", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі Держприкордонслужби повідомили, що їхній підрозділ провів позиційну битву з ворожими силами в районі одного з промислових підприємств.

Напередодні українські захисники витримали кілька штурмових атак загарбників. Для продовження наступу російські найманці закріпилися одному з цехів і накопичували сили.

Для знищення ворога прикордонники облаштували засідку.

"З настанням темряви штурмовиків, які саме підходили на передову, чекав сюрприз. Снайпери-прикордонники знешкодили шістьох окупантів", - йдеться у повідомленні прикордонної служби.

Теги: #україна #вагнер #ліквідація #держспогранслужба

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