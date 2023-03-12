Українські прикордонники ліквідували групу "вагнерівців" у промзоні Бахмута

Група наземної розвідки прикордонників пішла у наступ та ліквідувала бойовиків ПВК "Вагнер" у промисловій зоні Бахмута (Донецька обл.), повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Для знищення вогнища окупантів прикордонники завдали контрудару. Так, наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикриває підхід до спорудження. У прорив пішла група наземної розвідки охоронців кордонів і ліквідувала вагнерівців", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі Держприкордонслужби повідомили, що їхній підрозділ провів позиційну битву з ворожими силами в районі одного з промислових підприємств.

Напередодні українські захисники витримали кілька штурмових атак загарбників. Для продовження наступу російські найманці закріпилися одному з цехів і накопичували сили.

Для знищення ворога прикордонники облаштували засідку.

"З настанням темряви штурмовиків, які саме підходили на передову, чекав сюрприз. Снайпери-прикордонники знешкодили шістьох окупантів", - йдеться у повідомленні прикордонної служби.