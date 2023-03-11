Центри гігієни Червоного Хреста України в низці областей мають попит у населення - ТЧХУ

Центри гігієни, відкриті Товариством Червоного Хреста України (ТЧХУ) в Кам'янець-Подільському Хмельницької області, популярні у внутрішньо переміщених осіб.

"У Кам'янець-Подільському працюють перші центри гігієни, де внутрішньо переміщені особи можуть безоплатно випрати, висушити та випрасувати одяг, а також, за потреби, прийняти душ. Тут є всі необхідні для цього матеріали та обладнання", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у Фейсбуці.

Щодня до центру гігієни приходять 35-40 людей. У місті працюють два таких центри.

В ОКУ також розповіли, що центри гігієни Червоного Хреста України функціонують у Полтавській та Чернівецькій областях.

"Робимо все, щоб всебічно підтримати постраждале (внаслідок війни - ІФУ) населення країни", - наголосили в ТЧХУ.