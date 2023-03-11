Події

16:34 11.03.2023

Уряд Італії проведе конференцію з відновлення України за участю представників бізнесу - глава МЗС

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Уряд Італії проведе конференцію з відновлення України за участю представників бізнесу - глава МЗС

Уряд Італії планує провести 26 квітня конференцію за участю представників італійських компаній, присвячену питанням відновлення України, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Сьогодні спільно з міністрами закордонних справ "Великої сімки" я оголосив, що уряд організовує конференцію для відновлення України 26 квітня за участю компаній Італії. Наша прихильність миру і свободі для українського народу триває", - написав Таяні у Twitter у суботу.

Теги: #україна #італія #відновлення

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