Уряд Італії проведе конференцію з відновлення України за участю представників бізнесу - глава МЗС

Уряд Італії планує провести 26 квітня конференцію за участю представників італійських компаній, присвячену питанням відновлення України, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Сьогодні спільно з міністрами закордонних справ "Великої сімки" я оголосив, що уряд організовує конференцію для відновлення України 26 квітня за участю компаній Італії. Наша прихильність миру і свободі для українського народу триває", - написав Таяні у Twitter у суботу.