Ставка обговорила ситуацію в Бахмуті та можливості зміцнення там українських позицій

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де, зокрема, було розглянуто ситуацію в Бахмуті.

"Щойно закінчилося засідання Ставки. Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом у захисті держави. Схід та південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини. Наші потреби в боєприпасах і постачання", - заявив Зеленський у відеозверненні.