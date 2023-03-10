Події

20:24 10.03.2023

Ставка обговорила ситуацію в Бахмуті та можливості зміцнення там українських позицій

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Ставка обговорила ситуацію в Бахмуті та можливості зміцнення там українських позицій

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де, зокрема, було розглянуто ситуацію в Бахмуті.

"Щойно закінчилося засідання Ставки. Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом у захисті держави. Схід та південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини. Наші потреби в боєприпасах і постачання", - заявив Зеленський у відеозверненні.

 

Теги: #ставка #засідання #головнокомандувач

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