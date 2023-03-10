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19:42 10.03.2023

США передали Україні предмети культурної спадщини, вилучені під час спроби їх незаконного ввезення з Росії

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США передали Україні предмети культурної спадщини, вилучені під час спроби їх незаконного ввезення з Росії

У Посольстві України у Вашингтоні відбулося передання Україні предметів історичної спадщини, затриманих під час спроби їхнього незаконного ввезення з Росії до США, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Сьогодні в Посольстві України в США відбулася офіційна церемонія передачі Україні предметів історичної спадщини, які були затримані митно-прикордонною службою США під час спроби незаконного ввезення з Росії до США", - написав він у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

Серед переданих цінностей "мечі-акінаки скіфської культури  VI-V ст до н.е. (ареал поширення – лісостепова, степова частина України та АР Крим) та крем’яна шліфована сокира III тисячолітня до н.е., що, за інформацією Інституту археології України  належить до культури кулястих амфор", - повідомив Ткаченко.

Міністр висловив подяку правоохоронним органам США та України і всім причетним, що здійснили таку операцію.

"Ми повернемо все, що вкрала в нас росія - території, людей, предмети мистецтва та культурну спадщину. Починаємо вже зараз", - наголосив міністр.

 

 

 

Теги: #сша #україна #повернення #культурна_спадщина

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