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14:17 10.03.2023

Кабмін ухвалив рішення про невідкладне будівництво військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд в окремих областях

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Кабмін ухвалив рішення про невідкладне будівництво військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд в окремих областях

Кабінет Міністрів України ухвалив протокольне рішення про невідкладне будівництво військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На засіданні уряду ухвалили важливе протокольне рішення щодо невідкладного будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання уряду в п'ятницю.

За його словами, роботи проводитимуться, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міністерства оборони.

"Також після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування. Це має забезпечити оперативне зведення фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно", - підсумував прем'єр.

Теги: #уряд #будівництво #фортифікації

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