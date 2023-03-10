Події

13:51 10.03.2023

На Херсонщині автомобіль наїхав на російську міну: двоє людей загинули, ще двоє поранені

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У селі Іщенка Великоолександрівської громади Херсонської області четверо людей постраждали внаслідок вибуху російської міни, двоє з них загинули, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"На вибухівку натрапив автомобіль, це сталося в полі. Постраждалих четверо - двоє з них загинули, ще двоє дістали поранень. Чоловіка та жінку у важкому стані доправили до лікарні. В обох діагностували мінно-вибухову травму, численні опіки й переломи. Медики борються за їхнє життя", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

В ОВА нагадали, що поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі є зоною підвищеної небезпеки, й закликали не відвідувати території, де ще не працювали сапери, навіть за великої потреби.

 

Теги: #херсонская_область #підрив

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