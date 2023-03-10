За рік в Україні до 71% зросла кількість українськомовних і до 87% - тих, хто вважає українську рідною, - соцопитування

Частка громадян України, які спілкуються українською мовою в повсякденному житті, зросла до 71% порівняно з 2021 роком, коли цей показник становив 64%, ідеться в результатах опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA 13-21 грудня 2022 року.

"Така динаміка є результатом і ефекту символічної відмови, і частково неможливістю проводити дослідження громадської думки на окупованих і прифронтових територіях Півдня та Сходу", - зазначається у пресрелізі за результатами опитування.

Російська мова залишається поширеною і незначною мірою переважає в повсякденному спілкуванні на Півдні та Сході України. При цьому наголошується, що значна частина тих, хто зазначив російську як переважну мову спілкування вдома, користуються українською в публічній сфері та під час спілкування з українськомовним співрозмовником.

Мовою домашнього спілкування 2022 року російську назвали 3% жителів західного макрорегіону, 17% - центрального, 55% - південного та 47% - східного. Українську - 96%, 78%, 35% і 40% відповідно. Іншу мову назвали мовою домашнього спілкування 0,2% жителів західного макрорегіону, 3% - центрального, 10% - південного і 5% - східного. Не змогли дати відповідь 7% жителів сходу і близько 1% жителів інших макрорегіонів.

У містах півдня і сходу України мовою спілкування українську назвали 31% респондентів, 59% - російську, в селищах міського типу - 56% українську і 35% російську, в селах - 49% і 33% відповідно.

У віковому розрізі молодь лише незначно частіше спілкується вдома українською (74% проти 20% російською), ніж старше покоління (69% проти 24%).

З 2021 року зросла й частка громадян, які вважають українську мову рідною. Якщо 2021 року частка населення, яка вважала українську мову рідною, становила 77%, то за рік вона зросла до 87%. При цьому українська мовна ідентичність переважає в усіх регіонах України (98% на заході України, 93% у центрі, 74% на півдні та 70% на сході).

У віковому розрізі молодь частіше називає українську рідною (92% проти 6% тих, хто назвав російську), ніж старше покоління (84% проти 14%).

Частина громадян України, які вважають українську рідною мовою, у побуті спілкуються російською. Це більш поширено на півдні та сході країни, де 39% українців, котрі вважають рідною українську мову, вдома переважно спілкуються російською, і лише 8% тих, хто вважає рідною російську, в побуті здебільшого спілкуються українською. На заході та в центрі України також більше людей з українською рідною спілкуються вдома російською (16%), ніж із російською рідною - українською (8%).

Під час опитування за стратифікованою багатоступеневою вибіркою було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%; додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені евакуацією громадян. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).