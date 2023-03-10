Події

11:29 10.03.2023

У Харкові зі світлом близько 60% житлових будинків, міськелектротранспорт не працює - Терехов

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У Харкові зі світлом близько 60% житлових будинків, міськелектротранспорт не працює - Терехов

Енергетики та комунальні служби відновили енергопостачання понад половини житлових будинків у Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"За ніч нам вдалося заживити близько 60% житлових будинків. Є певні складнощі. Сподіваємося, що найближчим часом ми відновимо в Харкові нормальне електропостачання", - цитує пресслужба виступ Терехова на засіданні комітету Верховної Ради з екологічної політики та природокористування.

За словами Терехова, наземний електротранспорт і метрополітен не працюють. На заміну їм виведено муніципальні автобуси.

Теги: #харків #енергетика

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