У Харкові зі світлом близько 60% житлових будинків, міськелектротранспорт не працює - Терехов

Енергетики та комунальні служби відновили енергопостачання понад половини житлових будинків у Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"За ніч нам вдалося заживити близько 60% житлових будинків. Є певні складнощі. Сподіваємося, що найближчим часом ми відновимо в Харкові нормальне електропостачання", - цитує пресслужба виступ Терехова на засіданні комітету Верховної Ради з екологічної політики та природокористування.

За словами Терехова, наземний електротранспорт і метрополітен не працюють. На заміну їм виведено муніципальні автобуси.