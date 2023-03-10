Події

08:18 10.03.2023

У результаті ворожих обстрілів Нікопольського району пошкоджено енергетичний об'єкт, знеструмлено три населені пункти

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У результаті ворожих обстрілів Нікопольського району пошкоджено енергетичний об'єкт, знеструмлено три населені пункти

Російські окупанти завдали вночі по Нікопольському району Дніпропетровської області ракетні та артилерійські удари, є пошкодження енергетичної та житлової інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами і важкою артилерією. Люди цілі, але є пошкодження підприємств і будинків", - написав він у телеграм-каналі.

Голова ОВА зазначив, що окупанти цілили по Покровській громаді. Є приліт по енергетичному об'єкту. Там сильні руйнування. Виникла пожежа, яку пожежники вже загасили. Три населені пункти району частково знеструмлені. Працюють енергетики.

Із важкої артилерії ворог двічі обстріляв і Червоногригорівську громаду. Пошкоджень зазнали транспортне та аграрне підприємства, адмінбудівля.

Пошкоджено також три приватні будинки і стільки ж господарських споруд, авто, лінії електропередач.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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