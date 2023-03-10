РФ, імовірно, готується до наступу в районі Вугледара

Російські сили готуються до відновлення наступальних операцій у районі Вугледара Донецької області, однак постійні проблеми з особовим складом і боєприпасами, імовірно, надалі стримуватимуть їхнє просування, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному звіті.

В інституті зазначили, що 8 березня в соцмережах було опубліковано звернення особового складу 136-ї мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу до російського військового командування з проханням надати більше артилерійських боєприпасів, перш ніж вони замінять окрему морську піхотну бригаду Тихоокеанського флоту поблизу Вугледара і проведуть наземні атаки в цьому районі.

Зазначається, що 155-та морська піхотна бригада зазнала катастрофічних втрат під час кульмінаційного тритижневого лютневого наступу з метою захоплення Вугледара.

Аналітики переконані, що російські війська, ймовірно, проводять ротацію в 136-й мотострілецькій бригаді, щоб замінити сильно деградоване з'єднання, сподіваючись відновити наступ під Вугледаром. При цьому експерти ISW не вважають, що за допомогою ротації росіянам вдасться посилити свій наступальний потенціал у цьому напрямку.

"136-та мотострілецька бригада навряд чи зможе домогтися тактичних успіхів під Вугледаром, яких не змогли досягти 155-та морська піхотна бригада, 40-ва морська піхотна бригада та інші російські з'єднання за кілька місяців підготовки до початку наступу на цьому напрямку. Деградація інших підрозділів у цьому районі, значні втрати техніки, а також постійні проблеми з артилерією, вочевидь, не дозволять російським військам досягти значних тактичних переваг, якщо вони вирішать відновити наступальні дії в цьому районі", - йдеться у звіті інституту.

Аналітики вважають, що причиною потенційного відновлення наступальних дій під Вугледаром можуть бути внутрішні процеси у Збройних силах РФ.

"Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав командувачу Східного військового округу (СВО) генерал-полковнику Рустаму Мурадову взяти Вугледар за всяку ціну, щоб заспокоїти поширену критику Міністерства оборони щодо відсутності прогресу та значних втрат у районі Вугледара. Нещодавно Шойгу відвідав Мурадова на заході Донецької області, імовірно з метою оцінити можливість наступу на Вугледар, а також подальшу роль Мурадова на посаді командувача СВО", - зазначили вчені.

За попередньою оцінкою Інституту, Мурадову знадобляться нові резерви живої сили і техніки, щоб виконати інструкції Шойгу, а заміна 155-ї морської піхотної бригади 136-ю мотострілецькою бригадою не забезпечить необхідного підкріплення російських сил.

За оцінками західних учених, російським військам потрібно буде просунутися на 24 км від нинішньої лінії фронту навколо Вугледара, щоб підтримати операції в інших частинах Донецької області, а таких темпів просування російські війська не досягали з перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну.

"Відновлення дорогих наступальних операцій навколо Вугледара було б неправильним розподілом і без того виснажених сил на все більш безглузді оперативні зусилля, але особиста мотивація Мурадова може спонукати російські війська в цьому районі все ж таки відновити наступальні операції", - додали в інституті.