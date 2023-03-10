Події

07:19 10.03.2023

Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області

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Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області

Російські війська у четвер обстріляли 4 громади Сумської області, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріл 3 територіальних громад області: Середино-Будської, Білопільської, Новослобідської. Було зафіксовано 18 прильотів – з артилерії", - йдеться у повідомленні.

У Середино-Будській окупанти вдарили по околиці м.Середина-Буда з артилерії – 10 прильотів. Вибухами пошкоджено квартиру в багатоквартирному будинку (вибиті вікна, стіни). Біля будинку пошкоджені господарські будівлі та лінія електропередач.

У Новослобідській протягом дня зафіксовано 5 прильотів із артилерії.

У Білопольській околиці одного з сіл росіяни обстріляли з самохідної артилерійської установки.

"За повідомленнями військових, оперативна ситуація на прикордонні Сумщини контролюється. Формувань ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - зазначили в обладміністрації.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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