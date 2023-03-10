Події

01:19 10.03.2023

У Запоріжжі відновлено енергопостачання у більшій частині знеструмлених будинків

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Після вечірньої ракетної атаки російських окупантів по енергооб'єктах Запоріжжя місцевим енергетикам вже вдалося відновити енергопостачання здебільшого знеструмлених будинків, повідомляє прес-служба ВАТ "Запоріжжяобленерго".

За інформацією відомства, внаслідок ракетного обстрілу окупантів Запоріжжя було порушено енергопостачання частини споживачів.

Енергетики проводять відновлювальні роботи, внаслідок яких вдалося "запитати близько третини знеструмлених абонентів".

Також, після ракетного обстрілу Запоріжжя було знеструмлено низку об'єктів місцевого теплопостачання. В результаті без тепла опинилися житлові будинки у кількох районах міста, інформує контакт-центр Запорізького міськвиконкому.

На всіх комунальних об'єктах, які зупинили роботу після обстрілу, проводяться аварійні роботи.

Запоріжжя зазнало ракетної атаки близько 20.00 у четвер.

 

Теги: #запоріжжя #україна #енергопостачання #ситуація

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