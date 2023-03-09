Із лікарні виписали всіх мешканців модульного містечка у Львові, госпіталізованих із гострою кишковою інфекцією

Усіх 11 мешканців модульного містечка для тимчасово переміщених осіб у Львові, госпіталізованих із гострою кишковою інфекцією, уже виписано з лікарні, повідомляє пресслужба Львівської міської ради в четвер.

"З інфекційної лікарні виписали всіх 11 мешканців модульного містечка, госпіталізованих із симптомами кишкової інфекції", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, загалом симптоми гострої кишкової інфекції зафіксували у 53 осіб, із них 30 дітей. Перші пацієнти почали надходити в лікарню 5 березня.

Наразі проводять дослідження для визначення причини захворювання. За даними міськради, харчове чи інше отруєння не підтвердилося.

За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.