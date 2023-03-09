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19:24 09.03.2023

Резніков про підсумки зустрічі з міністрами оборони ЄС: Вдалося об'єднати зусилля для забезпечення України боєприпасами

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Резніков про підсумки зустрічі з міністрами оборони ЄС: Вдалося об'єднати зусилля для забезпечення України боєприпасами

Найважливішим результатом неформальної зустрічі міністрів оборони країн Європейського союзу та України, що відбулася у Швеції, є об'єднання зусиль для забезпечення Сил оборони України боєприпасами, зокрема, для успішних операцій військового командування, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляють у телеграм-каналі Міністерства оборони України в четвер.

"Детально поінформував партнерів про структуру наших потреб. ЄС виділить на ці потреби додаткові ресурси, ми також очікуємо на прискорення постачання боєприпасів із наявних запасів європейських армій", - зазначив Резніков.

Глава відомства також повідомив, що є низка домовленостей, частина з яких буде оприлюднена ближче до 10-ї зустрічі у форматі Рамштайн.

"За підсумками дискусій можу впевнено сказати - ми маємо надійну підтримку європейських партнерів на всіх рівнях, яка зростатиме. Черговий російський обстріл мирних українських міст підтвердив наш головний пріоритет - зміцнювати захист неба, зокрема - якнайшвидше отримати здатність знищувати балістичні ракети. Розраховуємо на прогрес у цій сфері", - зазначив міністр.

За його словами, також відбулися плідні дискусії щодо зміцнення "танкової коаліції". "Рух на цьому треку постійний", - сказав Резніков.

 

Теги: #єс #боєприпаси #постачання

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