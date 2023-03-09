Події

17:02 09.03.2023

РФ може продовжувати війну з Україною з "нинішньою інтенсивністю" ще два роки - розвідка Литви

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У Москви є ресурси, щоб продовжувати війну в Україні ще два роки, заявив голова військової розвідки Литви Елегіюс Павлавічюс (Elegijus Paulavicius).

Як повідомляє Sky News, за прогнозами розвідки, інтенсивність війни також залежатиме від "підтримки російських збройних сил із боку таких держав, як Іран і Північна Корея".

"Якщо ви подивитеся на те, що сьогодні є в Росії, як-от стратегічний резерв, техніка, боєприпаси, озброєння, - вона може вести її за нинішньої напруги впродовж двох років", - зазначив голова розвідки.

Раніше у звіті американської розвідки йшлося про те, що Володимир Путін прорахував, що найкращий варіант для нього - затягнути війну, сподіваючись, що Захід зрештою відмовиться від підтримки України.

Теги: #рф #прогноз #війна #розвідка

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