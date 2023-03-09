Кличко: Київський метрополітен отримав міжнародну гуманітарну допомогу від МОМ

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" отримало від Міжнародної організації міграції (МОМ) гуманітарну допомогу, яка зробить комфортнішим перебування жителів столиці на підземних станціях під час повітряних тривог, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Київський метрополітен – один із об’єктів критичної інфраструктури столиці, що укриває десятки тисяч людей під час атак росіян. Сьогодні 46 підземних станцій працюють у цілодобовому режимі як укриття. Станції забезпечені питною водою, санітарними вузлами, вентиляційною системою, мережею інтернет", - наводить слова Кличка його пресслужба.

За словами столичного мера, міська влада "не припиняє поліпшувати умови перебування киян на підземних станціях метрополітену під час повітряних тривог".

"І сьогодні комунальне підприємство "Київський метрополітен" отримало гуманітарну допомогу від Міжнародної організації з міграції. Це 10 500 розкладних стільців, 1 500 ковдр та 1 500 матраців", - уточнив Кличко.

Зазначається, що допомогу буде розподілено на кожну підземну станцію, яка використовується як укриття. Для того щоб отримати стільці, необхідно звернутися до чергового персоналу на станції. Ковдри та матраци використовуватимуть у разі тривалої повітряної тривоги (понад 12 годин).

Кличко подякував МОМ та всім іноземним партнерам, які допомагають Києву та Україні вистояти в умовах війни, яку розпочала РФ.

"Також сьогодні мер Києва проїхався новим артпотягом, який вийшов на лінії підземки. На вагонах зображені патріотичні малюнки, слова та фрази, що вже стали символічними за час повномасштабної війни. Курсуватиме артпотяг червоною гілкою метрополітену", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що проєкт реалізувала компанія Paint Hunters, яка професійно займається створенням муралів. Коштів із бюджету міста і підземки не залучали. Художники розписали артпотяг у подарунок місту та його жителям.