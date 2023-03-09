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14:47 09.03.2023

Шмигаль про ракетний обстріл: Пошкоджено об'єкти генерації та розподілу електроенергії у восьми регіонах

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Шмигаль про ракетний обстріл: Пошкоджено об'єкти генерації та розподілу електроенергії у восьми регіонах

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено об'єкти генерації та розподілу електроенергії у восьми регіонах, але енергосистема залишається цілісною.

"Сьогодні російські терористи здійснили чергову масовану ракетну атаку проти України. Основний удар був спрямований проти енергосистеми України. Вони знову намагалися її знищити. І знову їм це не вдалося. Енергосистема залишається цілісною. В окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об’єкти генерації та розподілу у вісьмох регіонах. Енергетичний штаб працює. Ремонтні бригади працюють. Особлива увага поверненню електроенергії в Харків", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, ракетних ударів було завдано також проти цивільної інфраструктури, внаслідок чого є постраждалі та загиблі серед мирних людей.

"За ці чергові злочини росіяни обов’язково мають бути покарані. Не забудемо. Не пробачимо. Дякуємо силам ППО та енергетикам за їхню роботу. Вистоїмо. Переможемо. Відновимо", - підсумував прем'єр.

Теги: #пошкодження #енергосистема

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