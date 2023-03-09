СБУ: заява про нібито участь української спецслужби в підготовці теракту в Придністров'ї є провокацією РФ

У Службі безпеки України називають зрежисованою в РФ провокацією інформацію про нібито участь СБУ в підготовці теракту в Придністров'ї.

"Будь-які заяви представників "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту варто розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі", - йдеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

У СБУ закликають "не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета Росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу".

"Брехня та провокації - один із видів зброї, яким активно користується РФ. Але сьогодні весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні Росії, ні її сателітів", - наголошується в повідомленні СБУ.