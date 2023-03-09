Ми маємо забезпечити захист енергоінфраструктури від ворожих обстрілів і швидке відновлення електропостачання в постраждалих областях - нарада у Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер нараду з представниками ключових державних відомств щодо наслідків чергової масованої ракетної атаки РФ по території України.

"Провів нараду щодо обстрілу нашої інфраструктури ворогом. Були присутні РНБО, МВС, СБУ, "Укроборонпром", Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду", - повідомив Зеленський у телеграмі.

Глава держави подякував силам ППО за роботу і захист людей, а також наголосив на необхідності швидкого відновлення електропостачання в постраждалих областях.

"Сьогоднішнім обстрілом атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та місто Київ. Ми повинні забезпечити захист енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів та забезпечити швидке відновлення електропостачання в областях, що постраждали", - сказав він.

"Попри тисячі російських атак ми всі разом забезпечимо незламність України", - додав президент.