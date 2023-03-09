Події

11:50 09.03.2023

Кількість поїздів із затримкою понад годину через ракетні обстріли збільшилася до 12 - УЗ

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Кількість поїздів із затримкою понад годину через ракетні обстріли збільшилася до 12 - УЗ

Кількість поїздів, які через спричинені російськими обстрілами проблеми з енергопостачанням рухаються із затримкою понад годину, зросла до 12, повідомляє "Укрзалізниця" (УЗ) у телеграм-каналі.

Згідно з її інформацією, якщо станом на 6:17 на 60 хв і більше хвилин запізнювалися 10 поїздів, то на 9:00 їх кількість сягнула 12, тоді як іще в трьох затримка становить до 60 хвилин, а 61 із 72 поїздів слідує за графіком без запізнень.

Зокрема, час затримки поїзда №119/120 Львів - Запоріжжя зріс із 55 хв до 4 год 53 хв.

В УЗ зазначили, що ситуація повністю контрольована, напруга починає з'являтися, а резервні тепловози страхують.

Теги: #транспорт #поїзди #затримка

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