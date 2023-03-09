Події

10:33 09.03.2023

Трьох людей травмовано внаслідок ракетної атаки в Києві у четвер уранці - прокуратура

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Трьох людей травмовано внаслідок ракетної атаки в Києві у четвер уранці - прокуратура

Трьох людей травмовано, з них двох госпіталізовано внаслідок ворожого ракетного обстрілу столиці у четвер уранці, пошкоджено об'єкт інфраструктури, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За даними слідства, 9 березня 2023 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл міста Києва. Унаслідок події пошкоджено об'єкт інфраструктури. Вибито шибки в декількох житлових будинках, пошкоджено п'ять автомобілів", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури в четвер.

У повідомленні зазначається: "Троє людей дістали травм, із них двох госпіталізували".

На місцях події працюють співробітники ДСНС і правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.

Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводять слідчі СБУ. 

Теги: #київ #постраждалі

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