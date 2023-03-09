Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масований ракетний обстріл у ніч на 9 березня є спробою терору мирного населення.

"Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе", - написав він у четвер уранці в телеграм-каналі.

"Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним. Усі служби працюють. Триває відновлення роботи енергосистеми", - додав він.

За словами Зеленського, "відповідальність за все скоєне не мине. Дякуємо вартовим нашого неба і всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів!".