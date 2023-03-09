У результаті удару у Львівській області загинули чотири людини, триває розбір завалів

Унаслідок масової ракетної атаки, здійсненої ворогом в ніч четверга, у Золочівському районі загинули 4 особи, триває розбір завалів, повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди", - написав глава ОВА в телеграм-каналі.

Також Козицький зазначив, що "пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель".