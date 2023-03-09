За добу ЗС України знищили близько 590 окупантів, 5 танків

За добу українські військові знищили близько 590 одиниць особового складу армії агресора, 5 танків, 1 засіб ППО, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 156120 (+590) осіб ліквідовано, танків - 3441 (+5) од, бойових броньованих машин - 6736 (+13) од, артилерійських систем - 2465 (+2) од, РСЗВ - 488 (+0) од, засобів ППО - 254 (+1) од, літаків - 303 (+0) од, гелікоптерів - 289 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2098 (+0), крилаті ракети - 873 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5331 (+1) од, спеціальна техніка - 237 (+1)", - йдеться у повідомленні, опублікованому на фейсбуці.