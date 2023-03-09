У Голосіївському районі Києва є влучення в об'єкт інфраструктури

Унаслідок ворожої атаки в Голосіївському районі столиці зафіксовано влучення в об'єкт інфраструктури, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Наслідки повітряного удару по столиці на 7:30. В Голосіївському районі влучення в об’єкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. В Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Також рештки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер уранці.