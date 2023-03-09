Події

07:34 09.03.2023

Австралія має намір купити у США чотири підводні човни класу Virginia

2 хв читати
Австралія має намір купити у США чотири підводні човни класу Virginia

Австралія планує придбати у США щонайменше чотири атомні підводні човни класу Virginia, повідомляє CNN із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, постачання підводних човнів малоймовірне в найближчі роки. Вони вважають, що це, можливо, відбудеться у 2030-х роках.

Однак очікуване оголошення послужить демонстрацією прогресу тристороннього партнерства в сфері безпеки AUKUS, що складається з Австралії, Сполученого Королівства і Сполучених Штатів, зазначає телеканал.

Крім того, співрозмовники повідомили, що Австралія також співпрацюватиме зі Сполученим Королівством над розробкою нового класу атомних підводних човнів, які могли б включати американські комплектуючі.

Як заявили джерела телеканалу, президент США Джо Байден у понеділок у Сан-Дієго прийме прем'єр-міністрів Австралії Ентоні Альбанезе та Сполученого Королівства Ріші Сунака.

Очікується, що вони обговорять наступні кроки в партнерстві.

Раніше газета The Guardian повідомила, що Велика Британія вже наступного тижня може розкрити деталі угоди щодо атомних підводних човнів (АПЧ) для Австралії.

Британський прем'єр Ріші Сунак сказав міністрам, що можна очікувати, що він оголосить про угоду в рамках тристоронньої зі США угоди AUKUS з продажу субмарин Австралії вже наступного тижня, пише газета.

Кілька джерел заявили виданню, що, на їхню думку, Велика Британія домоглася успіху, пропонуючи австралійцям субмарини британського проєкту Astute, і розраховує, що Канберра надасть перевагу їм, а не американським проєктам Virginia.

У вересні 2021 року президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великої Британії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в сфері безпеки - AUKUS (Австралія, Сполучене Королівство, США). Першою великою ініціативою AUKUS має стати будівництво АПЛ для Австралії.

 

 

Теги: #сша #зустріч #підводні #австралія #човни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:12 09.03.2023
Запуск першої у світі 3D-друкованої ракети скасовано

Запуск першої у світі 3D-друкованої ракети скасовано

07:09 09.03.2023
США запровадили санкції проти низки компаній і чиновників Ірану за порушення прав жінок

США запровадили санкції проти низки компаній і чиновників Ірану за порушення прав жінок

00:01 09.03.2023
Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з Джейком Салліваном та генералом Міллі

Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з Джейком Салліваном та генералом Міллі

19:31 08.03.2023
США допускають версії природного або лабораторного походження COVID-19 - доповідь розвідувального співтовариства

США допускають версії природного або лабораторного походження COVID-19 - доповідь розвідувального співтовариства

11:10 08.03.2023
Резніков бере участь у неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі

Резніков бере участь у неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі

07:26 08.03.2023
Запуск американської "вантажівки" Cargo Dragon до МКС заплановано на 15 березня

Запуск американської "вантажівки" Cargo Dragon до МКС заплановано на 15 березня

00:40 08.03.2023
Байден і Макрон обговорили Україну та Китай - Білий дім

Байден і Макрон обговорили Україну та Китай - Білий дім

21:18 07.03.2023
Залужний зустрівся з групою вищих воєначальників зі США, Великої Британії та Польщі

Залужний зустрівся з групою вищих воєначальників зі США, Великої Британії та Польщі

09:16 07.03.2023
Десять українських пілотів можуть прибути до США для підвищення навичок керування бойовими літаками - ЗМІ

Десять українських пілотів можуть прибути до США для підвищення навичок керування бойовими літаками - ЗМІ

01:26 07.03.2023
Єрмак розповів екс-головнокомандувачу сил НАТО у Європі про "Київський договір безпеки"

Єрмак розповів екс-головнокомандувачу сил НАТО у Європі про "Київський договір безпеки"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих від падіння ракети у Львівській області зросла до п'яти осіб - ОВА

Українська армія збила 34 із 48 російських крилатих ракет, знищила 4 дрони-камікадзе - Залужний

У результаті удару у Львівській області загинули чотири людини, триває розбір завалів

За добу ЗС України знищили близько 590 окупантів, 5 танків

Попередньо в об'єкт інфраструктури в Києві влучила ракета типу "Кинджал"

ОСТАННЄ

Кількість загиблих від падіння ракети у Львівській області зросла до п'яти осіб - ОВА

Українська армія збила 34 із 48 російських крилатих ракет, знищила 4 дрони-камікадзе - Залужний

У результаті атаки в Дніпропетровській області попередньо загинула людина, дві поранені

На Житомирщині ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури, жертв і постраждалих попередньо немає

На Харківщині через ворожі обстріли сталися пожежі на об'єктах критичної інфраструктури

Російські агресори в ніч на четвер атакували три ТЕС ДТЕК

Ракетна атака призвела до затримки 15 поїздів більш ніж на 30 хвилин

Ворожі обстріли пошкодили кілька ЛЕП і опору в Одеській області

У результаті удару у Львівській області загинули чотири людини, триває розбір завалів

40% киян через відключення світла у зв'язку з атакою РФ поки що без опалення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА