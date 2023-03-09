Австралія має намір купити у США чотири підводні човни класу Virginia

Австралія планує придбати у США щонайменше чотири атомні підводні човни класу Virginia, повідомляє CNN із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, постачання підводних човнів малоймовірне в найближчі роки. Вони вважають, що це, можливо, відбудеться у 2030-х роках.

Однак очікуване оголошення послужить демонстрацією прогресу тристороннього партнерства в сфері безпеки AUKUS, що складається з Австралії, Сполученого Королівства і Сполучених Штатів, зазначає телеканал.

Крім того, співрозмовники повідомили, що Австралія також співпрацюватиме зі Сполученим Королівством над розробкою нового класу атомних підводних човнів, які могли б включати американські комплектуючі.

Як заявили джерела телеканалу, президент США Джо Байден у понеділок у Сан-Дієго прийме прем'єр-міністрів Австралії Ентоні Альбанезе та Сполученого Королівства Ріші Сунака.

Очікується, що вони обговорять наступні кроки в партнерстві.

Раніше газета The Guardian повідомила, що Велика Британія вже наступного тижня може розкрити деталі угоди щодо атомних підводних човнів (АПЧ) для Австралії.

Британський прем'єр Ріші Сунак сказав міністрам, що можна очікувати, що він оголосить про угоду в рамках тристоронньої зі США угоди AUKUS з продажу субмарин Австралії вже наступного тижня, пише газета.

Кілька джерел заявили виданню, що, на їхню думку, Велика Британія домоглася успіху, пропонуючи австралійцям субмарини британського проєкту Astute, і розраховує, що Канберра надасть перевагу їм, а не американським проєктам Virginia.

У вересні 2021 року президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великої Британії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в сфері безпеки - AUKUS (Австралія, Сполучене Королівство, США). Першою великою ініціативою AUKUS має стати будівництво АПЛ для Австралії.