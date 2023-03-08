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19:31 08.03.2023

США допускають версії природного або лабораторного походження COVID-19 - доповідь розвідувального співтовариства

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США допускають версії природного або лабораторного походження COVID-19 - доповідь розвідувального співтовариства

Американські спецслужби вважають за можливе, що коронавірус COVID-19 міг з'явитися природним чином або внаслідок інциденту в лабораторії, ідеться в щорічному звіті розвідувального співтовариства США з оцінки загроз країні.

"Усі агентства вважають, що дві гіпотези є правдоподібним поясненням походження COVID-19: це природний контакт із інфікованою твариною та лабораторний інцидент", - ідеться у звіті, оприлюдненому в середу.

Водночас незалежна комісія продовжує розслідування походження вірусу.

Також у доповіді знову йдеться про те, що Пекін продовжує перешкоджати розслідуванню обставин виникнення вірусу, відмовляється ділитися інформацією і обвинувачує інші країни, зокрема США.

Раніше у березні директор ФБР Крістофер Рей повторив версію виникнення COVID-19 унаслідок лабораторного інциденту в Ухані в КНР.

Незабаром після початку пандемії Дональд Трамп, який обіймав посаду президента США, неодноразово озвучував версію про "лабораторне" походження коронавірусу. Він стверджував, що Китаю потрібно буде відшкодувати завдані світу збитки від коронавірусу. Сам COVID-19 Трамп часто називав "китайським вірусом", його опоненти критикували такі твердження. За нинішнього президента США Джо Байдена робота з визначення походження COVID-19 триває.

Теги: #сша #позиція #спецслужби #коронавірус

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