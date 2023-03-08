Поки що не встановлено, хто влаштував атаку на "Північні потоки" - генсек НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що досі незрозуміло, хто здійснив атаку на газопроводи "Північний потік" і "Північний потік-2" у вересні минулого року, і необхідно дочекатися завершення національних розслідувань.

"Ми знаємо, що було здійснено атаку на газопровід "Північний потік", акт саботажу, але ми не змогли визначити, хто за цим стоїть. Наразі проводяться національні розслідування, і я думаю, що правильно почекати, доки вони не будуть завершені, перш ніж ми скажемо щось іще про те, хто за цим стоїть", - сказав Столтенберг журналістам перед зустріччю міністрів оборони ЄС у Стокгольмі.

Раніше у New York Times було оприлюднено статтю, в якій підриви на газопроводі Nord Stream торік пов'язують із проукраїнськими силами. Водночас у статті зазначається, що у них "немає доказів того, що керівництво України причетне до операції, або що зловмисники діяли за вказівками будь-яких українських чиновників".

При цьому повідомляється, що відомо лише, що виконавці підриву нібито були противниками президента РФ Володимира Путіна. "Перегляд нещодавно зібраних розвідданих свідчить про те, що вони були противниками президента Росії Володимира Путіна, але не вказує членів групи, а також того, хто керував або оплачував операцію", - пише видання.

У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток першого "Північного потоку" і однієї - "Північного потоку-2" поблизу данського острова Борнгольм.