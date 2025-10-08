Інтерфакс-Україна
Події
11:48 08.10.2025

Київ не втручається у справу українця, затриманого в Польщі у справі "Північних потоків", але консультує його, – посол

2 хв читати
Київ не втручається у справу українця, затриманого в Польщі у справі "Північних потоків", але консультує його, – посол

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Київ не втручається у справу українця Володимира Журавльова, затриманого за запитом Німеччини у справі про підрив "Північних потоків".

"У наших інтересах захистити нашого громадянина. Ми не втручаємося, це судова справа. Ми можемо лише показати, як захищатися. Консули консультують", - заявив посол України в Польщі Боднар в інтерв’ю на RMF FM про справу Журавльова, який перебуває під вартою в Польщі.

Боднар також згадав слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска у вівторок про долю громадянина України, якого німецька сторона звинувачує у підриві газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі. "Не в інтересах Польщі звинувачувати або передавати підозрюваного у підриві "Північного потоку" в руки іншої держави, заявив у вівторок глава польського уряду. Він також наголосив, що "єдині, кому має бути соромно за "Північний потік-2" – це ті, хто вирішив його будувати".

Дипломат також порушив питання зустрічі президентів Польщі та України. "Я сподіваюся, що ця зустріч відбудеться найближчими тижнями", - зазначив він.

Як повідомлялося, українця затримали в польському Прушкуві 30 вересня на підставі німецького європейського ордера на арешт у справі про вибухи на газогонах "Північні потоки".

За даними ЗМІ, ймовірно, йдеться про 49-річного Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року. Повідомляли також, що Берлін відправив Польщі європейський ордер на його арешт. Журавльов стверджує, що не мав нічого спільного з атакою.

Підрив трьох із чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", призначених для транспортування природного газу з Росії до Німеччини, стався 26 вересня 2022 року на глибині близько 80 метрів на дні Балтійського моря.

Теги: #журавльов #північний_потік

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:56 06.10.2025
Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

15:22 06.10.2025
Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

19:15 02.10.2025
Питання про видачу Німеччині українця, підозрюваного в підриві газопроводу "Північний потік-2", вирішить суд – міністр-координатор спецслужб Польщі

Питання про видачу Німеччині українця, підозрюваного в підриві газопроводу "Північний потік-2", вирішить суд – міністр-координатор спецслужб Польщі

14:02 30.09.2025
Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

15:05 16.09.2025
Суд схвалив екстрадицію звинувачуваного у підриві Північного потоку Кузнєцова, адвокат подав апеляцію

Суд схвалив екстрадицію звинувачуваного у підриві Північного потоку Кузнєцова, адвокат подав апеляцію

14:53 09.09.2025
Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

18:39 22.08.2025
Заарештований за підозрою в підриві "Північного потоку" українець не дав згоди на екстрадицію до Німеччини - ЗМІ

Заарештований за підозрою в підриві "Північного потоку" українець не дав згоди на екстрадицію до Німеччини - ЗМІ

14:02 21.08.2025
Українця – ймовірного учасника підриву "Північних потоків" - екстрадують до Німеччини

Українця – ймовірного учасника підриву "Північних потоків" - екстрадують до Німеччини

14:20 16.05.2025
Посилені санкції ЄС за відмову Путіна до переговорів буде включати, серед іншого, бан на відновлення "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2" - фон дер Ляєн

Посилені санкції ЄС за відмову Путіна до переговорів буде включати, серед іншого, бан на відновлення "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2" - фон дер Ляєн

07:29 22.08.2024
Президент Чехії: У мене немає доказів, що за атакою на "Північні потоки" стояла Україна

Президент Чехії: У мене немає доказів, що за атакою на "Північні потоки" стояла Україна

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

ОСТАННЄ

Переважна частка місцевих бюджетів на культуру йде на зарплати

Уряд Німеччини готовий підтримати створення системи соціального житла в Україні

Дощі йтимуть по всій Україні найближчими днями, температура не зміниться

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

У Прилуках на нафтобазі значне задимлення через пожежу

Літнього чоловіка поранено внаслідок обстрілу Дергачів

Рада гарантувала безперервну роботу представницьких органів місцевої влади під час війни

Окупанти удвічі наростили обстріли міст і сіл Донецької області, двоє цивільних загинули, 10 поранені

Критично важливими в України є 9216 релігійних організацій - оновлений перелік Держетнополітики

Український фільм "Ти - космос" здобув головну нагороду на Future Gate Sci-Fi Film Festival в Чехії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА