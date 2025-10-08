Київ не втручається у справу українця, затриманого в Польщі у справі "Північних потоків", але консультує його, – посол

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Київ не втручається у справу українця Володимира Журавльова, затриманого за запитом Німеччини у справі про підрив "Північних потоків".

"У наших інтересах захистити нашого громадянина. Ми не втручаємося, це судова справа. Ми можемо лише показати, як захищатися. Консули консультують", - заявив посол України в Польщі Боднар в інтерв’ю на RMF FM про справу Журавльова, який перебуває під вартою в Польщі.

Боднар також згадав слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска у вівторок про долю громадянина України, якого німецька сторона звинувачує у підриві газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі. "Не в інтересах Польщі звинувачувати або передавати підозрюваного у підриві "Північного потоку" в руки іншої держави, заявив у вівторок глава польського уряду. Він також наголосив, що "єдині, кому має бути соромно за "Північний потік-2" – це ті, хто вирішив його будувати".

Дипломат також порушив питання зустрічі президентів Польщі та України. "Я сподіваюся, що ця зустріч відбудеться найближчими тижнями", - зазначив він.

Як повідомлялося, українця затримали в польському Прушкуві 30 вересня на підставі німецького європейського ордера на арешт у справі про вибухи на газогонах "Північні потоки".

За даними ЗМІ, ймовірно, йдеться про 49-річного Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року. Повідомляли також, що Берлін відправив Польщі європейський ордер на його арешт. Журавльов стверджує, що не мав нічого спільного з атакою.

Підрив трьох із чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", призначених для транспортування природного газу з Росії до Німеччини, стався 26 вересня 2022 року на глибині близько 80 метрів на дні Балтійського моря.