Події
14:53 09.09.2025

Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА


Кількість загиблих у Яровій (Лиманська громада, Донецька обл.), що зазнала ворожого удару КАБами, станом на 13:50 зросла до 23, наразі відомо про 18 поранених, повідомив очільник Лиманської міської військової адміністрації (МВА) Олександр Журавльов.

"О 10:40 був прильот, КАБ-250, орієнтовно. Якраз було місце влучання, де "Укрпошта" видавала населенню пенсію. На даний час загинули 23 людей і 18 поранених. Різний стан. Є троє важких, інші більш-менше, повезли на Слов'янськ стабілізувати", - розповів він у етері "Суспільне. Студія"

За його словами, на місці влучання продовжують працювати Національна поліція, ДСНС, військові, працівники військової адміністрації, аби встановити точну кількість поранених та загиблих від обстрілу. Більшість загиблих — це люди пенсійного віку. "Зараз обстежуємо кожен двір навколо, біля місця удару. Обходимо кожен двір з поліцією, військовими", — сказав Журавльов.

Як повідомлялося, у вівторок, 9 вересня, вранці війська РФ завдали авіаудару по мобільному пункту "Укрпошти" в селищі Ярова в Донецькій області. Президент України Зеленський повідомив, що загинули понад 20 людей, які прийшли отримати пенсії. Пізніше начальник Донецької ОВА Філашкін повідомив про 21 загиблого.

Теги: #атака_рф #ярова #загиблі #журавльов

