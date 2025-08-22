Інтерфакс-Україна
18:39 22.08.2025

Заарештований за підозрою в підриві "Північного потоку" українець не дав згоди на екстрадицію до Німеччини - ЗМІ

Громадянин України Сергій Кузнецов, заарештований в Італії за європейським ордером з Німеччини за підозрою в причетності до подвійного вибуху 2022 року на газопроводі "Північний потік", на судовому засіданні у п'ятницю заперечив звинувачення, заявивши, що на момент вибухів він перебував в Україні, повідомляє італійське інформаційне агентство АNSA.

"Заступник прокурора Лісія Скальяріні задовольнила прохання німецьких судових органів про видачу підозрюваного… Кузнєцов заявив суду, що не дає згоди на видачу Німеччині. У коротких заявах чоловік фактично відмежувався від звинувачень, сказавши, що хоче прочитати їх рідною мовою, і додав, що під час диверсії він перебував в Україні, а зараз перебуває в Італії з сімейних причин", - написало агентство.

Також видання пише, що звертаючись до журналістів і фотографів, які стояли біля Апеляційного суду Болоньї, Кузнєцов у дворі суду підняв три пальці, зробивши знак "українського тризуба".

Повідомляється, що Кузнецову 49 років, він був заарештований у четвер ввечері на підставі європейського ордера на арешт, виданого Федеральним судом Німеччини, в заміському готелі в Сан-Клементе недалеко від італійського міста Ріміні після того як там зареєструвався.

За інформацією німецього видання Spiegel, українець є колишнім агентом Служби безпеки України і, вірогідно, мав паспорти на різних осіб, але зареєструвався в готелі під своїм справжнім ім'ям.

"Атаки на трубопроводи були здійснені українським командос. Операція "Діаметр" була схвалена керівництвом української армії. Для здійснення теракту водолази були доставлені на спеціально орендованому вітрильному яхті "Андромеда" поблизу трубопроводів, щоб потім встановити вибухові пристрої на дні моря… Сергій Кузнецов нібито перебував на борту "Андромеди". Слідчі Федеральної прокуратури припускають, що він не був одним із водолазів. Швидше за все, він виконував на борту координаційну функцію", - пише видання.

Як повідомляє Wall Street Journal, Кузенецов був заарештований, коли супроводжував свого сина до Італії, оскільки той, ймовірно, хотів пройти семестр навчання в італійському університеті.

"За даними міжнародних безпекових кіл, Кузнецов, який народився в 1976 році, є випускником Академії розвідки і працював на неї до 2015 року. Після цього Кузнецов перейшов у приватний сектор і був керівником компанії в енергетичній галузі. Після нападу Росії на Україну, за інформацією інсайдерів, Кузнецов нібито служив у спеціальних підрозділах української армії. За даними німецьких слідчих, Сергій Кузнецов нібито мав два справжні українські паспорти, видані на різні імена, що може свідчити про причетність українських державних органів до приховування підозрюваного диверсанта", - йдеться в повідомленні.

Також Spiegel пише, що поїздка до Італії не була першою закордонною поїздкою заарештованого після атак на трубопроводи: з осені 2023 року він неодноразово перетинав український кордон під своїм справжнім ім'ям.

Повідомляється, що німецькі органи безпеки переслідують і інших ймовірних членів диверсійного загону. Зокрема, у серпні 2024 року один із водолазів втік від слідчих. "Його розшукували за європейським ордером на арешт, і він був знайдений у Польщі. Однак польські чиновники, ймовірно, попередили українських колег про німецьке розслідування щодо цього чоловіка. Український дипломат повернув водолаза в Україну для безпеки, і ордер на арешт виявився марним. Чи буде виконано європейський ордер на арешт і чи буде Сергій Кузнецов переданий до Німеччини, вирішить апеляційний суд північноіталійського міста Болонья", - повідомляється в статті.

Як повідомлялося, Кузнецов був заарештований 21 серпня в Італії.

У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток "Північного потоку" і однієї "Північного потоку 2" поблизу данського о. Борнхольм. У РФ порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму. ФРН також продовжує розслідування за фактом вибухів, тоді як Швеція у лютому 2024 року закрила розслідування.

Теги: #кузнецов #північний_потік

