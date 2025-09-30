Інтерфакс-Україна
Події
14:02 30.09.2025

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

Громадянин України, інструктор з дайвінгу, якого Німеччина підозрює в причетності до підриву газопроводу "Північний потік" в Балтійсьому морі, затриманий у Польщі на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом, пише польський новинний портал RMF FM.

"Володимир З. потрапив до рук поліцейських у Прушкові. Зараз він перебуває в окружній прокуратурі у Варшаві. Незабаром має розпочатися процедура екстрадиції", - йдеться в повідомленні без уточнення прізвища українця.

Адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький вважає, що підстав видавати затриманого німецькому правосуддю немає. "З огляду на повномасштабну війну в Україні та той факт, що власником Nord Stream є російська компанія Газпром, яка фінансує ці дії, захист на сьогодні не бачить жодних можливостей висунути звинувачення будь-кому, хто брав участь у цих діях", – сказав він в коментарі виданню.

Водночас він зазначив, що поки що немає впевненості, чи брав його клієнт участь у цій диверсійній акції.

Німецькі спецслужби вважають, що затриманий безпосередньо брав участь у підриві газопроводу, повідомляє видання. Як інструктор з дайвінгу, у вересні 2022 року він начебто мав виплисти на Балтійське море на яхті з Ростока, а потім зануритися під воду і розмістити на підводній трубі вибухові пристрої.

У серпні німецькі ЗМІ повідомили, що Володимир З. проживав неподалік від Варшави і ще на початку червня 2024 року німецька прокуратура надіслала до Польщі європейський ордер на його арешт, але польські спецслужби не затримали розшукуваного. Речниця Генеральної прокуратури Анна Адамяк повідомила після публікацій у німецьких ЗМІ, що "польська прокуратура після отримання європейського ордера на арешт повинна була підтвердити місце його перебування; Володимир З. покинув територію Польщі".

Видання також відзначає, що координатор акції раніше був затриманий в італійському Ріміні, а його спільники все ще розшукуються.

Як повідомлялося, 16 вересня Апеляційний суд міста Болонья (Італія) схвалив рішення щодо екстрадиції до Німеччини колишнього українського капітана Сергія Кузнєцова, якого звинувачують у підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", його адвокат одразу ж заявив про апеляцію. На суді він заявив, що у день, коли стався інцидент з підривом газопроводів, він перебував в Україні.

Кузнецову 49 років, він був заарештований 21 серпня на підставі європейського ордера на арешт, виданого Федеральним судом Німеччини, в заміському готелі в Сан-Клементе недалеко від італійського міста Ріміні після того як там зареєструвався.

Двотрубна магістраль Nord Stream 1, що проходить через Балтійське море від РФ до Німеччини, загальною пропускною здатністю понад 55 млрд кубометрів газу на рік, була введена в експлуатацію в 2011-2012 роках. Паралельний до неї Nord Stream 2 мав транспортувати подібну кількість сировини, однак, незважаючи на завершення будівництва трубопроводу, його експлуатація не розпочалася, оскільки 24 лютого 2022 року Росія розпочала вторгнення в Україну. У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток "Північного потоку" і однієї "Північного потоку 2" поблизу данського о.Борнхольм. У РФ порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму. ФРН також продовжує розслідування за фактом вибухів, тоді як Швеція у лютому 2024 року закрила розслідування.

 

Теги: #польща #українець #північний_потік

