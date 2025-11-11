Інтерфакс-Україна
21:54 11.11.2025

Український військовий Кузнецов, арештований в Італії, припинив голодування, заявив Лубінець

Арештований в Італії український військовослужбовець Сергій Кузнецов припинив припинив голодування, яке він розпочав 31 жовтня, повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"Право на гідність відстояно: Український військовослужбовець Сергій Кузнєцов, що утримується в Італії за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною, припинив голодування, яке він розпочав 31 жовтня 2025 року на знак протесту проти умов утримання та порушення його основоположних прав", - написав Лубінець в телеграмі.

Він зазначив, що за час голодування Кузнецов втратив близько 9 кілограмів. Рішення припинити протест було ухвалено після того, як італійська влада надала запевнення щодо повного дотримання його прав, зокрема, на належне харчування відповідно до його потреб.

За його словами, припинення голодування стало можливим завдяки наполегливому тиску на пенітенціарний заклад і злагодженим спільним діям з італійським колегою-омбудсманом. "Разом ми домоглися реагування адміністрації на виявлені порушення", - зазначив Лубінець, додавши, що в листі з в’язниці Кузнєцов подякував усім, хто не залишився осторонь, проявив солідарність і підтримку.

"Його адвокат Нікола Канестріні зазначив: "Відзначаємо, що пенітенціарна адміністрація намагалася конструктивно реагувати на виявлені проблеми. Але увага має залишатися достатньою: дотримання прав усіх ув’язнених - це постійний обов’язок правової держави", - зазначив омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що цей випадок це ще одне нагадування, що голос правди й солідарності здатен змінювати ситуацію навіть за тюремними мурами.

"Ми продовжуємо нашу роботу і захищатимемо права українців, де б вони не були, та будемо стояти поруч із кожним, хто бореться за гідність і справедливість", - додав він.

Як повідомлялося, Лубінець звертався з листами до офіційних установ України та Італії щодо належного ставлення до арештованого в Італії Сергія Кузнецова.

Громадянин України Кузнецов, арештований в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів "Північний потік", оголосив про голодування. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсман) Дмитро Лубінець, зазначивши, що взяв ситуацію під особистий контроль.

16 вересня Апеляційний суд міста Болонья (Італія) схвалив рішення щодо екстрадиції до Німеччини колишнього українського капітана Сергія Кузнєцова, якого звинувачують у підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", його адвокат одразу ж заявив про апеляцію. На суді він заявив, що у день, коли стався інцидент з підривом газопроводів, він перебував в Україні.

Кузнецову 49 років. Його було заарештовано 21 серпня на підставі європейського ордера, виданого Федеральним судом Німеччини, в заміському готелі в Сан-Клементе неподалік італійського міста Ріміні після того, як там зареєструвався.

Двотрубна магістраль Nord Stream 1, що проходить через Балтійське море від РФ до Німеччини, загальною пропускною здатністю понад 55 млрд куб. м газу на рік, була введена в експлуатацію в 2011-2012 рр. Паралельний до неї Nord Stream 2 мав транспортувати подібну кількість сировини, однак, незважаючи на завершення будівництва трубопроводу, його експлуатація не розпочалася, оскільки 24 лютого 2022 року Росія розпочала вторгнення в Україну. У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток "Північного потоку" і однієї "Північного потоку 2" поблизу данського о.Борнхольм. У РФ порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму. ФРН також продовжує розслідування за фактом вибухів, тоді як Швеція у лютому 2024 року закрила розслідування.

 

Теги: #кузнецов #голодування #італія

